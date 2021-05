उत्तर भारत में UK वेरियंट के मामले ज्यादा, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने बुधवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में गिरावट के बावजूद लोगों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया पर प्रदेश को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, 'हम वायरस की तीसरी लहर के लिये तैयारी कर रहे हैं.' वहीं मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्‍होंने निराशा जताई और कहा कि इस पर हम केंद्र से मदद की गुहार लगाएंगे.देश भर में कोरोना वायरस के मामले (Coronavirus Cases in India) तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. अब ये बात सामने आई है जिसके मुताबिक वर्तमान में कोरोनावायरस के यूके स्ट्रेन के मामले उत्तर भारत में सामने आ रहे हैं, जबकि डबल म्यूटेंट वैरिएंट के मामले ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पाए जा रहे हैं. नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के निदेशक सुजीत सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने कहा कि SARS CoV-2 (यूके वेरिएंट) का B1.1.7 वंशावली पिछले डेढ़ महीने में देश भर में घट रहा है.महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने बुधवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में गिरावट के बावजूद लोगों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया पर प्रदेश को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, 'हम वायरस की तीसरी लहर के लिये तैयारी कर रहे हैं.' वहीं मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्‍होंने निराशा जताई और कहा कि इस पर हम केंद्र से मदद की गुहार लगाएंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर देश भर में कोरोना वायरस के मामले (Coronavirus Cases in India) तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. अब ये बात सामने आई है जिसके मुताबिक वर्तमान में कोरोनावायरस के यूके स्ट्रेन के मामले उत्तर भारत में सामने आ रहे हैं, जबकि डबल म्यूटेंट वैरिएंट के मामले ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पाए जा रहे हैं. नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के निदेशक सुजीत सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने कहा कि SARS CoV-2 (यूके वेरिएंट) का B1.1.7 वंशावली पिछले डेढ़ महीने में देश भर में घट रहा है.भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में बड़ा योगदान दिया है. एक तरफ रेलवे संकट के इस दौर देशभर में जरूरी सामानों के साथ ही ऑक्‍सीजन की आपूर्ति भी कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ रेलवे ने 4,400 कोच को कोविड केयर कोच (Covid Care Coaches) में तब्‍दील कर दिया है. रेलवे ने 70,000 आइसोलेशन बेड (Isolation Beds) वाले ये 4,400 कोच महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली समेत देश के 6 राज्‍यों को उपलब्‍ध करा दिए गए हैं. यही नहीं, इन कोविड केयर कोच को जरूरत के मुताबिक बहुत आसानी से एक से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है.देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है. यह दिनोंदिन और विकराल होता जा रहा है. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) और कर्नाटक (Karnataka) जैसे राज्‍यों में तो कोरोना संक्रमण (Covid 19) रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच रहा है. बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक और महाराष्‍ट्र को मिलाकर संयुक्‍त रूप से एक लाख से भी अधिक नए कोरोना केस (Covid 19 Cases) सामने आए हैं. ऐसे में हालात चिंताजनक बने हुए हैं.झारखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. अब राज्य में आगामी 13 मई तक लॉकडाउन रहेगा. आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया था. पिछले महीने 28 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी. इसी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया है. सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट इकाई ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Covid-19 Second Wave) के कारण इस वक्त पूरे देश में अफरातफरी का माहौल है. एक अदद ऑक्सीजन बेड की तलाश में मरीज दम तोड़ रहे हैं. कई अस्पतालों में तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने की वजह से भी मरीजों की मौत हो गई. राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक एनएसजी जवान की भी ऑक्सीजन बेड न मिल पाने के कारण मौत हो गई.केन विलियम्सन समेत आईपीएल 2021 (IPL 2021) खेल रहे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर 10 मई तक भारत में रहेंगे, इसके बाद वे ब्रिटेन रवाना होंगे. न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने बुधवार को यह जानकारी दी. न्यूजीलैंड के बाकी खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के सदस्य फ्रेंचाइजी के चार्टर्ड प्लेन से स्वदेश रवाना हो सकते हैं. न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के प्रमुख हीथ मिल्स ने यह जानकारी दी.नेपाल (Nepal) में पुष्पकमल दहल ’प्रचंड’ (Pushpkamal Dahal Prachand) के नेतृत्व वाली सीपीएन (माओवादी सेंटर) द्वारा बुधवार को सरकार से आधिकारिक रूप से समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत खो दिया. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गणेश शाह के अनुसार सरकार से समर्थन वापस लेने के फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी ने संसद सचिवालय को इस आशय का एक पत्र सौंपा. उन्होंने कहा कि माओवादी सेंटर के मुख्य सचेतक देव गुरुंग ने संसद सचिवालय में अधिकारियों को पत्र सौंपा.बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप ताह‍िल (Dalip Tahil) के बेटे ध्रुव ताह‍िल (Dhruv Tahil) को ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया गया है. उस पर ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स की खरीद-फरोख्त करने के आरोपी मुजम्म‍िल अब्दुल रहमान शेख के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है. दोनों के बीच ड्रग्स के लिए की गई व्हाट्सऐप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है.सांसद प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मुमताज लोकतंत्र, हिंदुओं बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ताओं की निर्मम, हत्या, बलात्कार. हे कलंकिनी.. बस्स्स् शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट करना ही होगा. राष्ट्रपति शासन और NRC बस यही उपाय है. संतो और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया. अब तो 'राम' बनना ही होगा'