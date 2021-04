बनने के बाद 6 महीने तक ही इस्तेमाल हो सकेगी SII की वैक्सीन, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है. दिल्ली केगंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) मिले हैं, इन सभी को कोरोना वैक्सीन लग चुका था. फिलहाल 5 डॉक्टर अस्पताल में ही भर्ती हैं. अन्य डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रखा गया है. दूसरी ओर कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की. पीएम ने इस दौरान कहा कि अभी नाइट कर्फ्यू ही काफी है, फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है. राज्यों को वैक्सीन से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर देना चाहिए.हाल ही में फिजिक्स ऑफ फ्लूड जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक कमरे में कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा मास्क और एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम ज्यादा अहम हैं. इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एक शिक्षक और छात्रों की कक्षा का एक कम्प्यूटर मॉडल बनाया. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोक नायक अस्पताल में कोविड 19 संक्रमितों के बेड की संख्या 1000 से बढ़ा कर 1500 कर दी है और जीटीबी अस्पताल में बेड की संख्या 500 से 1000 कर दी है. इसके साथ ही डेंटल और आयुष डॉक्टरों को भी अब कोविड 19 अस्पतालों में ड्यूटी पर लगाया जाएगा. सरकार के अनुसार कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.देश में कोरोना वायरस (Coronavirus updates) की बेकाबू रफ्तार और कई राज्यों में इस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लगाए गए नाइट कर्फ्यू के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi meeting with CMs) ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा, नीतीश कुमार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए.कोरोना के बढ़ते मामलों (Rising Covid Cases) के मद्देनजर राज्य अब सख्त कदम उठाने लगे हैं. इसी क्रम में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक (Karnataka) ने कई जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) की घोषणा की है. 10 से लेकर 20 अप्रैल तक राज्य के बेंगलुरु, मैसूर, मेंगलुरु, कलबर्गी, बिदर, तुमकुरु, उदूपी और मनिपाल में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान मूलभूत सेवाएं जारी रहेंगी.अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपने अब तक अपने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये मौका आपके लिए बहुत खास है. आज हम आपको एक सरकारी स्कीम (Modi Government Scheme) के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत बेहद मामूली अंशदान करने पर आपको 60 साल की उम्र के बाद जिंदगी भर 5 हजार रुपये महीना या 60 हजार रुपये सालाना का लाभ मिलता रहेगा.इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (IPL 2021) का पहला ही मैच जबर्दस्त होने वाला है. पहले मुकाबले में पांच बार की बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टक्कर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (MI VS RCB) से होने वाली है. मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा, जबकि 7 बजे टॉस होगा. इस मुकाबले से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं चार ऐसी बातें जो कि बेहद अहम हैं.विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपर्याप्त आंकड़े का हवाला देते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) की कोविड-19 वैक्सीन की उपयोग समय सीमा (shelf life) को छह महीने से बढ़ाकर नौ महीना करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) मामले पर चर्चा के लिए भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) के साथ बैठक भी करना चाहता है.चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी रियलमी (Realme) ने गुरुवार काे भारत में अपने तीन नए स्मार्टफाेन (Smartphone) लॉन्च कर दिए. इन Realme C20, Realme C21, Realme C25 शामिल है. अच्छी बात यह है कि तीनाें ही बजट फ्रैंडली फाेन है वाे भी धासू फीचर्स के साथ. जिनकी कीमत 6999 रुपये से शुरू हाेती है. दाे फाेन में जहां 5000mAh की बैटरी दी गई है ताे वही एक में 6000mAh की. बात इनके मेन फीचर्स की करे ताे Realme C20 में सिंगल रियर कैमरा माैजूद है जबकि Realme C25 काे ट्रिपल कैमरे से लैस किया गया है. चलिए जानते है तीनाें फाेन की कीमत और अन्य फीचर्स के बारे में -अमेरिका जलवायु परिर्वतन (Climate Change) के खतरों से निपटने के लिए फिर से अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं. इस सिलसिले में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के क्लाइमेंट दूत जॉन केरी तीन दिन की भारत यात्रा पर रहे. केरी की यात्रा का फौरी मकसद यह है कि बाइडन के क्लाइमेंट लीडर समिट से पहले इसमें भाग लेने वाले देशों के साथ बातचीत करना है. इस वर्चुअल समिट में पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है.इजराइल (Israel) ने बृहस्पतिवार तड़के सीरिया (Syria) की राजधानी दमिश्क के पास और दक्षिणी उपनगरों में मिसाइल हमला किया. सीरिया की सरकारी मीडिया ने यह खबर दी. हालांकि खबर में तत्काल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है. सरकारी समाचार एजेंसी ‘सना’ ने बताया कि सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ मिसाइलों को उनके निर्धारित लक्ष्य भेदने से पहले ही गिरा दिया.