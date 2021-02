यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने ( Glacier Burst in Uttarakhand) की वजह से आपदा आई है. लेकिन इस आपदा में बड़ी संख्या में उत्‍तर प्रदेश के लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यूपी के कुल 39 लोग उत्तराखंड हादसे में लापता हैं. जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे इस संख्या में इजाफा होता जा रहा है. जबकि लापता लोगों की संख्या के और भी बढ़ने की आशंका है.पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) से फोन पर बात की. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बात हुई. पीएम ने ट्वीट कर कहा, 'राष्ट्रपति बाइडन से बात करके मैंने उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी. हम दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बात की. जलवायु परिवर्तन के मुद्दें पर साझेदारी बढ़ाने के लिए हम सहमत हुए.'यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने चमोली में ग्लेशियर फटने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है. इस दौरान उन्‍होंने एक टोल फ्री नंबर 1070 और व्हाट्सएप नंबर 9454441036 उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जारी किया है. कोई भी परिवार जिनके सदस्य वहां काम कर रहे थे यदि वो लापता हैं तो वे इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं. यही नहीं, सीएम ने हरिद्वार में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी आदेश दिया है.उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित ऋषिगंगा ग्लेशियर के टूटने (Uttarakhand Chamoli Glacier Burst) से आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, आईटीबीपी (ITBP) और एनडीआरएफ के जांबाज जवान एक बार फिर देवदूत साबित हो रहे हैं. देश के इन सशस्त्र बलों की विभिन्न टुकड़ियां न सिर्फ अपने जहाजों और हेलीकॉप्टर के जरिये तत्काल एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर एयरलिफ्ट कराकर दिन-रात युद्ध स्तर पर राहत-बचाव का कार्य कर रही हैं बल्कि इस दौरान आई बाढ़ में फंसे तमाम लोगों को भी निकालकर उनकी जान बचा रही हैं. इसके साथ ही अब इस आपदा के दौरान फंसे अन्य लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उन्हें राहत-सामग्री मुहैया कराई जा रही है.लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को बीजेपी पर किसानों को बांटने का आरोप लगाया. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए चौधरी ने कहा कि बीजेपी की कोशिश तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को बांटने की है. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी मशहूर हस्तियों को भ्रमित किया जा रहा है.पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले कोरोना वायरस (Coronavirus) की उत्पत्ति कहां से हुई. इस बात का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 14 सदस्यीय टीम इस समय चीन के वुहान (Wuhan) शहर में है. वही वुहान, जहां से नवंबर 2019 में वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया. डब्ल्यूएचओ की टीम अपनी जांच को अब समेट रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को महामारी के फैलने में वुहान सीफूड मार्केट (Wuhan Sea food Market) की भूमिका के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं.पोको (Poco) के लेटेस्ट स्मार्टफोन Poco M3 को आज पहली सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. सेल में फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जहां से फोन पर कुछ ऑफर का फायदा भी पाया जा सकता है. खास बात ये है कि ये फोन बेहद कम कीमत दमदार फीचर्स के साथ आता है. इस स्मार्टफोन के हाइलाइट फीचर्स की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 662 SOC, 6GB RAM और 6000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए हैं. आइए जानते हैं फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में... पोको ने इस स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. ये स्मार्टफोन 6GB RAM और 64GB, और 128GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है.कोरोना संकट के बीच निवेश के लिए ऐसे विकल्‍पों (Investment Options) की तलाश कर रहे हैं, जहां उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और उन्‍हें अच्‍छा रिटर्न (Good Return) भी मिल सके. यही वजह की भारत में बड़ी संख्‍या में लोग गोल्‍ड (Gold) में पूंजी लगाने को बेहतर मानते हैं. वहीं, बड़ा तबका ऐसा भी है, जो म्‍यूचुअल फंड (Mutual Funds) में निवेश को सबसे सुरक्षित मानता है. हालांकि, काफी लोग ऐसे भी हैं, जो फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (Fixed Deposits) में निवेश करने का विकल्प चुनते हैं. अलग-अलग बैंक फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट पर अलग ब्‍याज दे रहे हैं. इसी कड़ी में केनरा बैंक (Canara Bank) ने फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट पर नई ब्याज दरें (Interest Rates) लागू कर दी हैं.उत्‍तर प्रदेश के मैनपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते उनके परिवार में एकता हो, लेकिन वह फिर भी सपा अध्‍यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बिना शर्त गठबंधन को तैयार हैं. इसके साथ उन्‍होंने कहा कि अखिलेश यादव केंद्र में प्रधानमंत्री का विकल्प हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे. जबकि वह बीजेपी से मिलकर दिल्ली में निजी काम करा लेते हैं.नेपाल (Nepal) में चल रहे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल किया जाएगा. नेपाल और भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में मंत्रिस्तर की वार्ता की थी लेकिन हल नहीं निकला था. ओली ने यह टिप्पणी नेपाली सेना की ओर से ‘नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय’ शीर्षक पर आयोजित सेमिनार में की.उत्तर प्रदेश के आगरा (Agra) में साइबर क्राइम सेल और थाना बसई अरेला पुलिस ने दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी चंबल के बीहड़ों में सक्रिय हैलो गैंग (Hello Gang) को प्री-एक्टिवेटिड सिमकार्ड उपलब्ध कराते थे. यह दोनों दुकानदार प्री-एक्टिवेटिड सिम (Pre Activated SIM) 500 से 800 रुपये में हैलो गैंग को बेचते थे. बीते तीन वर्षों में इन्होंने ऐसे 200 से ज्यादा सिम बेचे हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बबलू कुमार के मुताबिक जैतपुर पुलिस ने हाल में हैलो गैंग को पकड़ा था. गैंग के सरगना और सदस्यों से पूछताछ में पता चला था कि वो कस्बे के ही दो मोबाइल दुकानदारों से सिम लेते थे. इस जानकारी पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी. जिसके तहत जैतपुर निवासी दीपक जैन और अंकित जैन को गिरफ्तार किया गया. आरोपी अपने पास पहले से एक्टिवेट सिम रखते थे जिसे वो गैंग को बेच देते थे.