'जांच में उत्कृष्टता' के लिए 'गृह मंत्री पदक' से नवाजे गए 151 पुलिसकर्मी, 28 महिला अफसर भी शामिल

newनई दिल्लीः ‘जांच में उत्कृष्टता’ (Union Home Minister’s Medal for Excellence in Investigation) के लिए शुक्रवार को 151 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2022 का केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया. इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले कर्मियों में सीबीआई के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, एमपी पुलिस और यूपी पुलिस के 10-10, केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के 8-8 पुलिस अधिकारी शामिल हैं. अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस संगठनों के अधिकारियों को भी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया. यह पदक पाने वालों में 28 महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं.

किसी भी अपराध की जांच में उच्च मानकों को स्थापित करके पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा व अपने काम में असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिस कर्मियों को यह मेडल दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी. इस पदक का उद्देश्य पुलिसर्मियों को प्रोत्साहित करना है. वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 पुलिस पदक शुरू किए थे. इसमें विशेष संचालन पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण कुशलता पदक, उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक और जांच में उत्कृष्टता पदक शामिल हैं.

Union Home Minister’s Medal for Excellence in Investigation for the year 2022 has been awarded to 151 Police personnel.

Among the personnel receiving these awards, 15 are from CBI, 11 are from Maharashtra Police, 10 each from MP Police and UP Police, 8 each from Kerala Police, Rajasthan Police&West Bengal Police & remaining from other states & UTs’ organizations. These inc 28 women police officers

— ANI (@ANI) August 12, 2022