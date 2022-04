ओडिशा से दूसरे राज्यों को सीखने की जरूरत! बड़े बांधों के नजदीक विकसित होंगे पर्यटन स्थल

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने राज्य के बांधों और जलाशय (Dams and Reservoirs) के आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना बनाई है. योजना के अनुसार, इन जगहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इसके तहत मनोरजंन पार्क, इंफोटेनमेंट जोन, नौका विहार और कैंपिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. TNIE की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य जल संसाधन विभाग ने जलाशयों और जल निकायों के परिधि विकास योजना (Periphery Development of Reservoirs and Water Bodies Scheme) के तहत तीन साल की अवधि के लिए 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.

जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग (Anu Garg, Additional Chief Secretary, Water Resources departmen) का कहना है, “राज्य में बड़े बांध इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं. जब परिधि क्षेत्रों (Periphery Areas) को संग्रहालयों, व्याख्या केंद्रों के साथ-साथ नियमित ऑडियो-विजुअल शो और अन्य गतिविधियां शुरू होंगी तो यहां पर्यटक घूमने के साथ-साथ ज्ञान का भी अर्जन कर सकेंगे.

हीराकुंड बांध का खूबसूरत नजारा (फोटो आभार twitter@odishatoursim)

पहले 18 बांधों पर होगा काम शुरू

बता दें कि ओडिशा में 163 बड़े बांध हैं. इनमें से सबसे पहले 18 बांधों और जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. योजना के तहत इस साल 5 करोड़ रुपये, 2023 में 27 करोड़ रुपये और 2024 में 18 करोड़ रुपये खर्च करने की है.

