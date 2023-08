इंदौर. मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित एक टूरिस्ट स्पॉट लोधिया कुंड झरने में अचानक एक कार गिर जाने से हड़कंप मच गया. इस कार में 12 साल की बच्ची बैठी थी. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जो रौंगटे खड़े कर देने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हैंड ब्रेक नहीं लगाने के कारण कार झरने में जा गिरी. जैसे ही कार झरने में गिरी तो उसे बचाने के लिए उसका पिता भी कुंड में कूद गया. वहां इकठ्ठा लोगों ने जब कार को डूबते देखा तो वह भी बचाने के लिए कुंड में कूद गए. लोगों ने बेटी और उसके पिता को कुंड से बाहर निकाल लिया. हादसा सिमरोल से करीब 20 किलोमीटर दूर लोधिया कुंड में हुआ. पानी से निकालने के बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा कुंड के ठीक मुहाने पर बगैर लॉक किए कार को खड़ा कर देने के कारण हुआ. इस घटनाक्रम का वीडियो सोमवार सुबह सामने आया. बताते हैं कि बिजलपुर का कपल अपनी बेटी के साथ वहां घूमने आया था. इसके बाद पिता ने कार को वहीं कुंड के किनारे ही खड़ा कर दिया. वह हैंड ब्रेक लगाए बिना ही पत्नी के साथ नीचे उतर गए. 12 साल की बेटी अकेली कार में बैठी रह गई थी. तभी अचानक फिसलन के कारण कार कुंड की ओर जाने लगी.

#WATCH | Picnickers saved a father-daughter from drowning after a car fell into Lodhia Kund waterfall near Indore, Madhya Pradesh

(Video source: Sumit Mathew) pic.twitter.com/qlKcjQ5GbZ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 7, 2023