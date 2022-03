Bharat Band Impact: भारत बंद का गिने-चुने राज्यों में दिखा आंशिक असर, ज्यादातर जगहों पर सामान्य रहा जनजीवन

नई दिल्ली: सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाया गया दो दिवसीय भारत बंद सोमवार से शुरू हो गया. केरल, दिल्ली, ओडिशा, बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल थे जहां भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला और दैनिक जीवन थोड़ा-बहुत प्रभावित हुआ. ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उन्होंने सरकार की “मजदूर विरोधी नीतियों” के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैंकों ने 28 और29 मार्च के लिए अपनी शाखाएं बंद की हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं. उनमें से पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के बाहर लगे एक पैम्फलेट की तस्वीर पर लिखा था, ”ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है. इसलिए दो दिन बैंक बंद रहेगा.” एसबीआई ने कहा, चूंकि हड़ताल वीकेंड के अगले दिन से ही शुरू हुई है, इसलिए बैंक ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. एसबीआई ने लोगों को रविवार को ही नकदी निकाल लेने की सलाह दी थी.

Delhi | All India Bank Employees Association have called for an all-India bank strike today & tomorrow, to protest against the government’s plan to privatise public sector banks pic.twitter.com/ovLNAq9UYI — ANI (@ANI) March 28, 2022

केरल

केरल में सरकारी कार्यालय बंद रहने से सड़कें सुनसान नजर आईं. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की सेवाएं प्रभावित हुईं. एएनआई द्वारा साझा की गई तस्वीरों में, एक पुलिस वैन को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बाहर खड़ी देखा जा सकता है.

Kerala | To protest against government policies, different trade unions have called for a nationwide strike/bandh today & tomorrow, March 28 & 29. Only emergency services are excluded from the strike. Visuals from Thiruvananthapuram pic.twitter.com/wC3AbQ8Ied — ANI (@ANI) March 28, 2022

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में भले ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर देखे गए, लेकिन राज्य की ममता सरकार ने भारत बंद का विरोध करते हुए सभी कार्यालयों को खुले रहने को कहा है. एएनआई ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वाम मोर्चा समर्थित प्रदर्शनकारी कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में एकत्र दिख रहे हैं और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध किया है.

West Bengal | Members from the Left Front gather in huge numbers & block railway tracks at Jadavpur Railway Station in Kolkata, in view of the 2-day nationwide strike called by different trade unions. pic.twitter.com/WnWUTJHKNo — ANI (@ANI) March 28, 2022

ओडिशा

ओडिशा में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU) भुवनेश्वर कमेटी के सदस्य भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे. यातायात बाधित होने से सड़कों पर ट्रकों और बसों की लंबी कतार देखी गईं.

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में भारत बंद के समर्थन में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने बैंकों के निजीकरण सहित सरकार की अन्य नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. एएनआई द्वारा साझा की गई तस्वीरों में, अखिल भारतीय बैंक के कर्मचारी और AITUC के सदस्यों को झंडे, बैनर और तख्तियों के साथ सड़क पर मार्च करते देखा जा सकता है.

Andhra Pradesh | Members of various trade unions and Left organizations hold a protest demonstration against policies of the central government including privatization of PSU banks at Vijayawada pic.twitter.com/GpDrQj6AB0 — ANI (@ANI) March 28, 2022

ज्यादातर राज्यों में भारत बंद का कोई खास असर नहीं पड़ा

पार्लियामेंट में भी विपक्षी दलों के सांसदों ने भारत बंद के समर्थन में आवाज उठाई. ट्रेड यूनियनों ने पहले कहा था कि विरोध प्रदर्शन में कराड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. किसानों ने भी हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया है. लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में भारत बंद प्रभावहीन दिखा. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत बंद बेअसर रहा.

Tags: Bank Strike, Bharat Band in UP, Bharat Bandh