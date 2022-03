उधमपुर में भूस्खलन के कारण जम्मू-कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक सस्पेंड, डेढ़ महीने में तीसरी घटना

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार रात एक बड़े भूस्खलन के कारण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया. अधिकारियों ने बताया कि देर रात उधमपुर के समरोली खंड में देवाल पुल के निकट राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद मलबा इकट्ठा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाली का काम तुरंत शुरू कर दिया गया जो प्रगति पर है.

रामबन जिला प्रशासन ने कहा कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल निलंबित रहेगी. एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू से चेनानी, पटनीटॉप, डोडा, रामबन, गूल, बनिहाल, श्रीनगर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए वाहनों की आवाजाही भी निलंबित रहेगी. जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल वेदर रोड है.

#WATCH Jammu-Srinagar national highway blocked at Shabanbas, Banihal due to landslide, say J&K Traffic Police

(Video source: J&K Disaster Management Authority) pic.twitter.com/LscDuIYF0r

— ANI (@ANI) March 3, 2022