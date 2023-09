Latest Viral Video: मुंबई के एक रेलवे स्टेशन का मजेदार वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोकल ट्रेन के एक ड्राइवर की नौकरी के आखिरी दिन यात्रियों ने अलग अंदाज में उन्हें विदाई दी. इस जश्न का वीडियो काफी ट्रेंड कर रह है. यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रेन ड्राइवर की आखिरी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद उनके संग डांस कर रहे हैं.

यह वीडियो मुंबई रेलवे यूजर्स (@mumbairailusers) नाम के एक्स (X) अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, ‘पिछले सप्ताह जब एक लोकल ट्रेन के ड्राइवर अपनी आखिरी शिफ्ट करके आए, उस वक्त का जश्न. कई वर्षों की सेवा वह भी बिना छुट्टी लिए यह काम करना एक बड़ी उपलब्धि है.’

वीडियो को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 3 सितंबर को शेयर किया गया था. पोस्ट किए जाने के बाद से इसे करीब 48,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके शेयर वीडियो पर भी करीब 800 लाइक्स भी आ चुके हैं. लोगों ने वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट किए हैं.

A celebration last week when a motorman drived the local train for the last time on his retirement day.

After putting in many years of service that to without a snag is quite a big achievement.@AshwiniVaishnaw @RailMinIndia pic.twitter.com/It9wpWmMNI

— Mumbai Railway Users (@mumbairailusers) September 3, 2023