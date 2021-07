जब ऊंचे पुल पर झरने के बीच से निकली ट्रेन, गोवा में दिखा अद्भुत नजारा; देखें वीडियो

पणजी. गोवा (Goa) में प्रकृति और रेल यात्रा के एक अद्भुद नजारा देखने को मिला. यहां स्थित दुधसागर झरने (Dudhsagar waterfall) के ‘बीच’ से निकलती हुई एक ट्रेन का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो रेल मंत्रालय की तरफ से शेयर किया गया था. खास बात यह है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून के दौरान तेज बारिश के कारण दुधसागर झरना साफ नजर आने लगता है. गोवा और बेंगलुरु के साथ जोड़ने वाली रेल लाइन से भी इस नजारे को देखा जा सकता है.

मंत्रालय की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में नजर आ रहा है कि झरने से मंडोवी नदी में ज्यादा पानी गिरने से ट्रेन को रोकना पड़ा. हालांकि, बतौर सावधानी उठाया गया यह कदम, प्राकृतिक दृश्य के के लिहाज से काफी दुर्लभ लग रहा था. वीडियो में दुधसागर झरने में बढ़ा जल बहाव भी साफ देखा जा सकता है. मानसून के दौरान झरने में पानी का बहाव बढ़ जाता है.

यहां देखें वीडियो-

WATCH: A train passing through Doodhsagar waterfall in South Western Railway, halted due to heavy rainfall. @RailMinIndia pic.twitter.com/lrGbfPpYbd

— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) July 28, 2021