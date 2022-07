रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिसल कर गिरा शख्स, तेज रफ्तार से आ रही थी ट्रेन, फिर....देखें Viral Video

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social media) में हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. पिछले कुछ दिनों में भारतीय रेलवे (Indian Railway) के कुछ वीडियों ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं. अब एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे वाह! क्या बात है. इस वायरल वीडियो को जिसने भी देखा वह दंग रह गया. वीडियो में एक प्लेटफॉर्म का है जहां एक व्यक्ति फिसलकर रेलवे ट्रैक पर चला जाता है. प्लेटफॉर्म में मौजूद पुलिस के जवान दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं उसे ट्रेन आने से पहले सही सलामत निकाल लेते हैं.

वायरल वीडियो को भारतीय रेलवे मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडेल से शेयर किया गया है. वीडियो बेंगलुरू के के के आर पुरम रेलवे स्टेशन का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो कि प्लेटफॉर्म में मौजूद था वह स्लिप होकर नीचे गिर जाता है. प्लेटफॉर्म में घटित यह घटना वहां मौजूद सीसीटवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है.

Prompt response by RPF personnel saved the precious life of a man who slipped and fell on tracks minutes before the arrival of a train at KR Puram Railway Station, Bengaluru. pic.twitter.com/P0CXy3JfvH

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 16, 2022