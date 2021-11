पद्म श्री सम्मान लेने पहुंची ट्रांसजेंडर लोक गायिका, राष्ट्रपति कोविंद की उतारने लगी नजर, देखें VIDEO

नई दिल्ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मंगलवार को ट्रांसजेंडर लोक गायिका मंजम्मा जोगती (Manjamma Jogati) पद्मश्री पुरस्कार दिया. जोगती को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया. जोगती ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों अपना पुरस्कार भी खास अंदाज में स्वीकार किया. इस पल का एक वीडियो भी सामने आया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के इस वीडियो में मंजम्मा जोगती पुरस्कार ग्रहण करते समय राष्ट्रपति के सामने खास अंदाज में अपनी साड़ी के पल्लू से नजर उतारती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि वह राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दे रही हैं. इसके बाद वह एक मुस्कान के साथ अपना पुरस्कार ग्रहण करती हैं. राष्ट्रपति भी उनके इस अंदाज से काफी खुश दिखाई नजर आ रहे हैं. मंजम्मा जोगती कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांस-अध्यक्ष हैं, जो लोक कला रूपों के लिए राज्य सरकार की शीर्ष संस्था है.

करीब 60 साल की उम्र की जोगती को यह पद्म पुरस्कार उनके सालों चले लंबे सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के बाद मिला है. मूल रूप से मंजुनाथ शेट्टी के नाम से, मंजम्मा जोगती की पहचान किशोरावस्था में एक महिला के रूप में होने लगी थी. उसके बाद उसका परिवार उन्हें जोगप्पा के रूप में दीक्षा लेने के लिए होस्पेट के पास हुलिगेयम्मा के मंदिर में ले गया, ये ट्रांसजेंडरों का एक समुदाय है जिसने खुद को उग्र देवी रेणुका येलम्मा की सेवा में समर्पित कर दिया है. इस समुदाय के सदस्यों को देवी से विवाहित माना जाता है.

#WATCH | Transgender folk dancer of Jogamma heritage and the first transwoman President of Karnataka Janapada Academy, Matha B Manjamma Jogati receives the Padma Shri award from President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/SNzp9aFkre

