VIDEO: 115 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नये वर्जन का ट्रायल शुरू

नई दिल्‍ली. भारतीय रेलवे की तीसरी वंदेभारत ट्रेन का ट्रायल शुरू हो चुका है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के ट्रायल का वीडियो शेयर किया. यह ट्रेन मोहाली और साहनेवाल के बीच शुरू दौड़ी. 15 सितंबर तक ट्रेन के सभी तरह के ट्रायल पूरे होने की संभावना है. इस ट्रेन को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार किया गया है. 115 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ाकर परीक्षण किया जा रहा है.

इस ट्रेन का मोहाली-साहनेवाल के बीच टेस्टिंग ट्रैक पर ट्रायल शुरू हो चुका है. अगले कुछ दिनों तक यहां पर ट्रेन का 90 किमी प्रति घंटे से लेकर 120 किमी प्रति घंटे की स्‍पीड से ट्रायल किया जाएगा. इसके बाद राजस्‍थान में 180 किमी प्रति घंटे की स्‍पीड से ट्रायल किया जाएगा.

Oscillation trial at 90Kmph of #VandeBharat Train – between New Morinda – Sanehwal. pic.twitter.com/V1Jyw8KSJB

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 19, 2022