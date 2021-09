त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, राज्य भाजपा उपाध्यक्ष नियुक्त

अगरतला. त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष रेवतीमोहन दास (Tripura Assembly Speaker Rebati Mohan Das) ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें भाजपा की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया. दास ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है क्योंकि वह पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं. उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मैंने पार्टी से मुझे संगठनात्मक कार्यों में वापस लाने का अनुरोध किया था. मैं पार्टी अध्यक्ष (माणिक साहा) और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे संगठन के लिए काम करने का मौका दिया.’

रेवतीमोहन दास ने एएनआई से कहा कि वे कहते हैं, ”लंबे समय से मैं सीएम से अनुरोध कर रहा था कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, इसलिए मेरे लिए इस पद को बनाए रखना कठिन होगा.”

Rebati Mohan Das appointed as the vice president of Tripura unit of BJP. He tendered his resignation as the Speaker of Tripura Assembly earlier today. pic.twitter.com/VceGZQx27Z

