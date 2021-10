त्रिपुरा: विधायक आशीष दास ने सिर मुंडवाकर किया बीजेपी छोड़ने का ऐलान, ममता बनर्जी को बताया असली नेता

गुवाहाटी. त्रिपुरा (Tripura) में चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. उत्तरी त्रिपुरा में सूरमा से विधायक आशीष दास (Ashish Das) ने मंगलवार को कोलकाता (Kolkata) के कालीघाट काली मंदिर में सिर मुंडवाकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया. सिर मुंडवाने के बाद आशीष दास ने कहा राज्‍य में भाजपा के नेतृत्‍व वाली सरकार को सत्‍ता के हटाना ही उनका एक मात्र संकल्‍प है. सिर मुंडवाने के बाद उन्‍होंने कोलकाता के प्रसिद्ध मंदिर में एक यज्ञ भी किया. कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से ज्यादा दूर नहीं है.

बीजेपी का साथ छोड़ने से पहले त्रिपुरा के विधायक आशीष दास ने मंगलवार को ममता बनर्जी को बंगाल की मां, माटी मानुष की असली नेता बताया था और कहा था कि अगर भविष्‍य में वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह प्रत्‍येक बंगाली के लिए गर्व की बात होगी. उन्‍होंने कहा, ममता बनर्जी, मां, माटी, मानुष की असली नेता हैं. ममता बनर्जी ने जिस तरह से भवानीपुर चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की है वह उनकी अपार लोकप्रियता का एक और प्रमाण है.

Tripura BJP MLA Ashish Das performs havan & tonsures head at Kalighat Kali Temple in Kolkata

“I’m quitting BJP today. I had talks with TMC. More BJP MLAs may leave the party in coming days,” says Ashish Das pic.twitter.com/ZSY9DbrX7N

— ANI (@ANI) October 5, 2021