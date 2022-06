त्रिपुरा: कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख सहित 19 घायल

अगरतला. कांग्रेस भवन के सामने रविवार को यहां कांग्रेस (Congress) और भारतीय जनता पार्टी (BJP ) के समर्थकों के बीच हुई झड़प में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) प्रमुख बिरजीत सिन्हा सहित कम से कम 19 लोग घायल हो गए. राज्य में विधानसभा की चार सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गयी. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. गौरतलब है कि त्रिपुरा में चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को तीन और कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली है.

डाकघर चौमुहानी में स्थित कांग्रेस भवन के आसपास का पूरा क्षेत्र झड़प के बाद वीरान हो गया. कांग्रेस नेता आशीष कुमार साहा ने कहा, “कांग्रेस समर्थक अगरतला विधानसभा सीट पर विजयी उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन के साथ अपराह्न एक बजे मतगणना केंद्र से कांग्रेस भवन लौट आए.” उन्होंने कहा, ”जब हम दोपहर के भोजन की तैयारी कर रहे थे तो भाजपा समर्थकों के एक समूह ने कांग्रेस भवन पर हमला किया. त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष के सिर पर ईंटों से वार किया गया, जबकि कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता रोमी मियां को भाजपा समर्थकों ने चाकू मार दिया.’

I strongly condemn the vicious attack on our leaders & workers by BJP goons following @INCIndia’s win in the Agartala bypoll.

The people are with us. Shameful that the police stood as mute spectators instead of stopping the attack.

These BJP goons must be brought to justice. https://t.co/8Kul4zBswK

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 26, 2022