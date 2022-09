त्रिपुरा के पूर्व CM बिप्लब देब जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने किया नामित

नई दिल्ली. त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को राज्यसभा जाएंगे. बीजेपी ने उन्हें त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है. इससे पहले बीजेपी ने बिप्लब देब को हरियाणा का प्रभारी भी बनाया है. बता दें कि मई में उन्होंने त्रिपुरा के सीएम पद छोड़ा था.

Former Tripura CM Biplab Deb has been named as BJP candidate for Rajya Sabha by-elections from Tripura. pic.twitter.com/7kZmJjxyrB

— ANI (@ANI) September 9, 2022