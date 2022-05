त्रिपुराः भारी बारिश के बाद जलमग्न हुईं अगरतला की सड़कें, सीएम माणिक साहा ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा

अगरतला. त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए. सड़कों पर पानी भरे होने के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है. स्थानीय दुकानदार पानी के बीच दुकान लगाने को मजबूर हैं. वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को भारी बारिश के बाद अगरतला में जलभराव वाले मार्गों और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. बता दें कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और दक्षिणी असम में पिछले एक हफ्ते में भारी बारिश के कारण संपर्क टूट गया है. इसके चलते ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी हो रही है. राज्य सरकारों को बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल से जरूरी सामान मंगवाना पड़ सकता है.

त्रिपुरा के प्रमुख परिवहन सचिव एलएच डारलोंग ने कहा कि माल की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. बता दें कि बीते 14 मई को 58 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन के चलते देश के बाकी हिस्सों के साथ रेल संचार को पूरी तरह से बाधित हो गया है. असम में आई बाढ़ ने राज्य के शहरों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है. असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बराक घाटी के लिए रेल संपर्क बाधित है.

