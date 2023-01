Tripura Assembly Polls: त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से पापिया दत्ता लड़ेंगी चुनाव, भाजपा ने बनाया उम्मीदवार

नई दिल्ली: त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव (Tripura Assembly Polls) की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. यहां यूं तो भाजपा और वाम मोर्चे के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश में जुटी है. बीजेपी ने चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली है.

त्रिपुरा की 60 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है. भाजपा ने आज यानी रविवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए उम्मीदवार के रूप में पाप‍िया दत्‍ता को ट‍िकट दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज़ जारी कर यह सूचना दी. बता दें कि अगरतला निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की ओर से पापिया और कांग्रेस के सुदीप रॉय बर्मन आमने-सामने होंगे.

Bharatiya Janata Party names Papiya Datta as the party candidate from Agartala for the upcoming Tripura Assembly elections pic.twitter.com/jpRaFPoMZ9

