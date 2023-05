गो फर्स्ट के यात्रियों की बढ़ी चिंता, एयलाइन ने 26 मई तक सभी उड़ानें की रद्द

नई दिल्ली. वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) ने बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने अपनी सभी उड़ाने 26 मई तक की रद्द कर दी हैं. इसकी जानकारी कंपनी द्वारा ट्वीट कर दी गई है. मिली जानकारी में बताया गया है कि कंपनी को यह फैसला परिचालन संबंधी दिक्कतों की वजह से लेनी पड़ी है.

यात्रियों के पैसे होंगे वापस:

गो फर्स्ट द्वारा किए गए ट्वीट में बताया गया है कि जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक किए थे. उन यात्रियों के पैसे वापस किए जाएंगे. इससे पहले एयरलाइन कंपनी ने 12 मई को भी एक ट्वीट कर जानकारी दी थी. इस दौरान कंपनी ने बताया था कि 23 मई 2023 तक के सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है.

Due to operational reasons, Go First flights until 26th May 2023 are cancelled. We apologise for the inconvenience caused and request customers to visit https://t.co/MmBSaBFHPl for more info. For any queries or concerns, please feel free to contact us. pic.twitter.com/H9msWnsONq

— GO FIRST (@GoFirstairways) May 17, 2023