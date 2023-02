भूकंप पीड़ितों को कंबल दान देने वाले भारतीयों के लेटर पर तुर्किये के राजदूत भावुक, शेयर किया पत्र, कहा- शब्दों के मायने बहुत ...

नई दिल्ली. भारत में तुर्किये (Turkiye) के राजदूत फिरात सुनेल (Firat Sunel) ने गुरुवार को ट्विटर पर भारतीय नागरिकों के एक ग्रुप को शुक्रिया कहा, जिन्होंने तुर्किये के भूकंप (Earthquake) पीड़ितों के लिए 100 कंबल दान किए. उन्होंने एक पत्र की तस्वीर शेयर की. जो ‘सेंडिंग लव फ्रॉम इंडिया’ मैसेज के साथ शुरू हुआ. इस लेटर में आगे कहा गया है कि ‘तुर्की के सभी लोगों को हमारा सादर प्रणाम. अभी दो दिन पहले तुर्की में आई प्राकृतिक आपदा में जान-माल के नुकसान को लेकर हम सभी बेहद चिंतित हैं, हम सभी भारतीय संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ दुख में खड़े हैं. भगवान तुर्की पर कृपा करें और उसे इस मुसीबत से निपटने की हिम्मत दें.’ इस पत्र पर कुलदीप, अमरजीत, सुखदेव और गौरव के दस्तखत हैं.

तुर्की के राजदूत के फिरात सुनेल (Firat Sunel) ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि ‘कभी-कभी शब्दों का अर्थ शब्दकोष में उनके अर्थ से कहीं अधिक गहरा होता है, जैसे कि एक भारतीय परिवार द्वारा कंबल दान.’ शेयर किए जाने के बाद से इस पोस्ट को 1.22 लाख से ज्यादा व्यूज और 2756 लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने बड़े पैमाने पर इस नेक काम की सराहना की और भूकंप से बचे लोगों की भलाई के लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कई टिप्पणियां की गईं. एक यूजर ने लिखा कि ‘तुर्की के लोगों के लिए तहेदिल से शुक्रिया और प्यार. इस आपदा से जल्द उबरने की कामना करता हूं. हम सभी भारतीय तुर्किये और सीरिया में अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. भगवान दोनों दोस्त देशों पर आशीर्वाद बरसाएं.’

Sometimes the meaning of words is much deeper than their meaning in dictionary like in this letter attached by an Indian family to one of the blanket donations…#VasudhaivaKutumbakam#earthquakeinturkey

🇹🇷🇮🇳 pic.twitter.com/78ncF8OnL7

— Fırat Sunel फिरात सुनेल فرات صونال (@firatsunel) February 9, 2023