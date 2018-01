Guys. I just wanted to let you know Darwin was wrong. No one saw ape turn into man. No evidence. I mean such a huge event and not one selfie taken? That doesn't seem right.

— Vir Das (@thevirdas) January 21, 2018



Second thoughts: Satyapal Singh may be right about Darwin's theory being flawed.Some men are born pigs and apes.

— Shobhaa De (@DeShobhaa) January 22, 2018



I agree. Some apes remained apes! https://t.co/mgEBoEbkc7

— alka saxena (@AlkaSaxena_) January 20, 2018



After reading this, I partially agree with him! Not all apes have evolved! pic.twitter.com/lfAD22ichp

— ಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕ್ಳು (@TrollHaiklu) January 20, 2018



#SatyapalSingh you deserve a Nobel Prize, totally agree with you..no BJP/Sanghi eye witness when Ape to Man transformation happened. Darwin should be trashed. https://t.co/PIowauQudh

— Dinesh Gundu Rao (@dineshgrao) January 20, 2018



Breaking - Apes join protest against Darwin’s Origin of Species. They deny any involvement in the existence of certain homosapiens.

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 21, 2018



“ our ancestors have not seen ape evolving in to man” says minister. But dear sir,..can you deny that we are witnessing..the reverse....man evolving into ape by digging the past and trying to take us back into STONE AGE......#justasking

— Prakash Raj (@prakashraaj) January 22, 2018

सत्यपाल सिंह डार्विनवाद के खंडन वाले बयान पर काफी ट्रोल हो चुके हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मानव उत्पत्ति का सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है. किसी ने भी बंदर को इंसान बनते नहीं देखा होगा.केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि मानव के क्रमिक विकास का चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत है. उन्होंने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में इसमें बदलाव की भी हिमायत की थी.उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत (इंसानों के विकास संबंधी) वैज्ञानिक रूप से गलत है. स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में इसे बदलने की जरूरत है. इंसान जब से पृथ्वी पर देखा गया है, हमेशा इंसान ही रहा है."सत्यपाल सिंह के इस बयान पर कुछ लोग उनके समर्थन में आए तो वहीं कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते भी नजर आए. आप देखिए किस तरह से ट्विटर पर उनका मजाक उड़ा-फिल्म अभिनेता वीर दास ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, "Guys! मैं आपको बताना चाहता हूं कि डार्विन गलत थे. किसी ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा. मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना पर किसी ने सेल्फी तक नहीं ली. यह ठीक नहीं है."लेखिका शोभा डे ने ट्वीट किया, "सत्यपाल सिंह डार्विन सिद्धांत को नकारने के लिए सही भी हो सकते हैं. कुछ आदमी पैदायशी बंदर होते हैं."अल्का सक्सेना नाम की एक यूजर ने लिखा कि, "मैं सहमत हूं. कुछ बंदर, बंदर ही रह गए."एक यूजर ने लिखा, "इसे पढ़ने के बाद मैं भी आंशिक रूप से सहमत हूं. सारे बंदर इंसान नहीं बने."कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश राव ने लिखा, "सत्यपाल सिंह आप नोबल प्राइज पाने की योग्यता रखते हैं. किसी संघी और भाजपाई ने ट्रांसफॉर्मेशन होते नहीं देखा है. डार्विन को ट्रैश करना चाहिए."फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर ने लिखा, "ब्रेकिंग. बंदर डार्विन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वे कुछ होमोसैंपियंस के अस्तित्व में भागीदारी से इंकार कर रहे हैं."प्रकाश राज ने ट्वीट किया है, "मंत्री जी कहते हैं हमारे पूर्वजों ने बंदरों को इंसान बनते नहीं देखा. सर क्या आपने देखा इंसान बंदर बन रहे हैं और इतिहास में जाते हुए पाषाण काल को कुरेद रहे हैं."