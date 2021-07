केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- नए IT नियमों का पालन करने में नाकाम रही ट्विटर

. केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) को बताया कि ट्विटर (Twitter Inc) नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का पालन करने में असफल रही है. केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के कारण ट्विटर ने अपनी साइट पर कंटेंट के लिए क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन पर मिलने वाली इम्यूनिटी खो दी है. दरअसल, केंद्र ने वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में एफिडेविट दायर किया है जिसमें यह बात सामने आई. आचार्य ने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए IT नियमों का पालन नहीं कर रहा. मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होनी है.इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के साथ साइबर लॉ ग्रुप में वैज्ञानिक-ई के रूप में काम करने वाले एन समय बालन द्वारा दायर केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि ट्विटर इंक IT अधिनियम, 2000 के प्रावधान के लिहाज से एक मध्यस्थ और IT नियम 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (SSMI) है.यह भी पढ़ें: ट्विटर की बढ़ेगी मुश्किल! NCPCR ने J&K पुलिस से की FIR दर्ज करने की अपील एफिडेविट में कहा गया है कि SSMI को IT नियम 2021 का पालन करने के लिए दी गई तीन महीने की समयसीमा 26 मई को समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर उसका 'पूरी तरह से पालन करने में विफल' रहा है. IT नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था. एफिडेविट में कहा गया है, 'मैं बताना चाहता हूं कि ट्विटर इंक ने शुरू में अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और अंतरिम नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त किया था. बाद में ट्विटर ने Meity को बताया कि उक्त अंतरिम आरजीओ और नोडल अधिकारी अपने पदों से हट गये हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है.'एफिडेविट में कहा गया है, 'मैं बताना चाहता हूं कि ट्विटर वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन से प्राप्त विवरण के अनुसार, भारत की शिकायतों को अंतरिम रूप से अमेरिका में स्थित ट्विटर के कर्मी देख रहे हैं, जो IT नियम 2021 के गैर-अनुपालन के समान है.'ट्विटर ने भी एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें उसने कहा है कि वह नए IT नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के 'अंतिम चरण' में है. कंपनी ने कहा कि इस दरम्यान एक शिकायत अधिकारी भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है.