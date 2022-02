Twitter Outage: दुनिया भर में ट्विटर हुआ डाउन, जानें क्या है मामला और कब तक दूर होगी समस्या?

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर शुक्रवार देर रात अचानक डाउन (Twitter shutdown) हो गया. ट्विटर के डाउन (Twitter down) होते ही सोशल मीडिया में इसको लेकर सवाल जवाब शुरू हो गए और इसको यूज करने वालों के बीच एक बहस शुरू हो गई. हालांकि यह पूरी तरह से शटडाउन (Twitter Outages) नहीं हुआ था लेकिन यूजर्स को इसे इस्तेमाल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

Twitter Is Down for Many Users in U.S. and Internationally https://t.co/j1js85VDlX

— Variety (@Variety) February 11, 2022