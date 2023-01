नई दिल्ली: अक्सर लोगों में पुरानी चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही प्यार या यूं कहें नॉस्टैल्जिया होता है, चाहे वह पुराने पेपर्स हों, पुराने गाने हों या फिर पुराने सिक्के-पैसे. इंटरनेट (Viral News) के युग में पुरानी चीजों की यादों को ताजा करने का लोगों को गाहे-बगाहे मौका मिल जाता है. यही वजह है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पर बीते दिनों की चीजों को शेयर करते रहते हैं और अपनी यादों को ताजा करते रहते हैं. इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक पासपोर्ट (Indian Passport News) की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे कभी ब्रिटिश भारत के लाहौर में जारी किया गया था. क्या आपने कभी देखा है भारत का ऐसा पासपोर्ट, जिस पर लिखा है ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपने दादा का पासपोर्ट शेयर किया है, जिस पर लिखा है ‘ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट’. दावा किया जा रहा है कि यह ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट 1931 का है, जो लाहौर में बना था. अंशुमन सिंह नामक ट्विटर यूजर ने इसकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब वायरल हो चुकी हैं. अंशुमन ने इस पासपोर्ट वाली तस्वीर के कैप्शन में लिखा है- ‘मेरे दादाजी का ‘ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट’, 1931 में लाहौर में जारी किया गया था. वह तब 31 साल के रहे होंगे.’

ट्विटर पर शेयर की गईं इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, तब भारत का पासपोर्ट कैसा दिखता था और उस पर आज की तरह केवल इंडियन पासपोर्ट नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट लिखा होता था. सोशल मीडिया पर वायरल 1931 वाले पासपोर्ट पर इंडियन एम्पायर भी लिखा हुआ है. पंजाबी राय नामक शख्स का यह ‘ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट’ साल 1931 का है, जो 3 जुलाई 1936 तक के लिए वैलिड था. इसे लाहौर में जारी किया गया था. यहां बताना जरूरी है कि स्वतंत्र भारत से पहले लाहौर भी भारत का ही हिस्सा था.

My Grandfather’s “British Indian Passport”, issued at Lahore in 1931. He must’ve been 31 years old then. pic.twitter.com/KzGja0gnKB

— Anshuman Singh (@anshumansingh75) January 7, 2023