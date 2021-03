Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS. Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021

Well this is an answer to all those who questioned why #PMModi is not getting vaccinated first. Simple answer, earlier it was for healthcare workers and frontline workers. Now it is for common people's turn so he got vaccinated.#vaccinated https://t.co/XvIBiT0RxT — Jitendra Sharma (@jeets2005) March 1, 2021

Living & Leading by example , I’m so proud of our Prime Minister @narendramodi ji. https://t.co/2k3lMkKkop — Pratiba Kaul (@pratiba_sk) March 1, 2021

To the people who are eligible and are still in doubt and were asking, He was just waiting for his turn.Getting vaccinated is one of the most important things you can do to keep yourself and your family healthy.#Covaxin#COVID19 https://t.co/GNQ3KeGs2O — unnamed visitor (@UnnamedVi) March 1, 2021

देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के खिलाफ 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान (Corona Vaccination) का आज यानी 1 मार्च से दूसरा चरण शुरू हो गया है. इस चरण का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने खुद वैक्‍सीन लगवाकर किया. पीएम मोदी इसके लिए सोमवार सुबह दिल्‍ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) पहुंचे और वैक्‍सीन की पहली डोज ली. पीएम मोदी ने देश के उन सभी लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की, जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं.पीएम मोदी ने कोरोना वैक्‍सीन लगवाकर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्‍होंने कहा, 'मैंने एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली. कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में असाधारण काम किया है. मैं उन सभी लोगों से कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील करता हूं, जो इसके पात्र हैं. हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएंगे.'इसके बाद ट्विटर पर लोगों ने पीएम मोदी कि इस की खूब प्रशंसा की. लोगों ने अपनी-अपनी भावनाएं व्‍यक्त करते हुए पीएम मोदी के लिए ट्वीट किया.जानकारी के अनुसार पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके की पहली डोज लगाई.प्रधानमंत्री ने ट्वीट के साथ ही टीका लगवाते हुए अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह असमिया गमछा पहने दिख रहे हैं और मुस्कुराते हुए टीका लगवा रहे हैं.बता दें कि सोमवार से शुरू हुए दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत वरिष्‍ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा. टीकाकरण के लिए लोग CO-Win 2.0 पोर्टल या आरोग्‍य सेतु जैसे ऐप पर अपना पंजीकरण कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं.