सरकारी अधिकारी का अपमान क्यों? डीसी को फटकार मामले में प्रियंका चतुर्वेदी और हिमंता बिस्व सरमा के बीच ट्विटर वार

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम सरमा के उस वायरल वीडियो (Himanta Biswa Sarma Viral Video) को लेकर सवाल उठाय है जिसमें वे नागांव जिले के डीसी को फटकार लगा रहे हैं. दरअसल मुख्यमंत्री शनिवार को नागांव (Nagaon) जिले में एक सड़क की आधार शिला रखने गए थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि नेशनल हाईवे-37 के पास भारी जाम लगा हुआ है और इस पर उन्होंने जिला उपायुक्त को फटकार लगा दी.

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए डीसी ने नेशनल हाइवे-37 पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया था जिससे हाइवे पर लंबा जाम लग गया.इसे देखकर मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि यह सब क्या है..कोई राजा महाराज आ रहा है क्या ? ऐसा मत करो जिससे लोगों को दिक्कत हो. सीएम सरमा का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया.

DC Nagaon, Sh. Nisarg Have , was just following the protocol duty. If the CM wants to give up his protocol, rather than being disrespectful to the DC he can issue a notification for new norms. This seems a publicity exercise, to achieve that humiliating an officer is condemnable https://t.co/NavSQnwlYG

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 15, 2022