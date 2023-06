कोलकाता. पश्चिम बंगाल के बांकुरा के पास रविवार तड़के दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए. ये घटना ओंडा स्टेशन पर हुई. बताया गया कि रविवार सुबह करीब 4 बजे बांकुरा के पास दो ट्रेनों की टक्कर के बाद दो मालगाड़ियों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए. एक मालगाड़ी ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मालगाड़ियों के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. ये घटना ओंडा स्टेशन पर हुई. हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि एक मालगाड़ी के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं.

रेलवे अधिकारियों के एक बयान के मुताबिक ‘दोनों खाली मालगाड़ियां थीं. दुर्घटना का कारण और दोनों ट्रेनें कैसे टकराईं, यह अभी भी साफ नहीं है.’ इस दुर्घटना से रेलवे के एडीआरए डिवीजन में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं. एडीआरए डिवीजन में पश्चिम बंगाल के चार जिले- पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, बर्दवान और झारखंड के तीन जिले- धनबाद, बोकारो और सिंहभूम शामिल हैं. यह दक्षिण-पूर्वी रेलवे के तहत आते हैं. रेल अधिकारी जितनी जल्दी हो सके अपलाइन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पुरुलिया एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनें इस खंड से आगे बढ़ सकें.

Visuals from Onda Station near West Bengal’s Bankura where the two goods trains collided. pic.twitter.com/afQmQS6Q8L

— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2023