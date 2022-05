पुलवामा मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, पुलिस ने कहा- स्थानीय आतंकियों की वापसी के लिए माता-पिता की ले रहे मदद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर(Jammu kashmir) के पुलवामा (Pulwama) जिले में सुरक्षाबलों के साथ रात भर चली मुठभेड़(Encounter) में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादी मारे गिराए गए. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलवामा के गुंडीपुर में रविवार रात सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया. सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से दो एके राइफल और अपराध में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की है.

कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने रविवार रात बताया था कि ”कांस्टेबल रियाज अहमद के हत्यारे समेत जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में घिर गए थे” कांस्टेबल रियाज अहमद की 13 मई को पुलवामा में हत्या कर दी गई थी.

J&K| Police were tipped off that 2 terrorists of Jaish-e-Mohd are hiding. Police & army reached spot & firing started. Operation stopped at nightfall. Firing began again in morning, 2 were killed. These 2 had killed policeman Riyaz: Vijay Kumar, IGP Kashmir on Pulwama encounter pic.twitter.com/fR6XskePDI

— ANI (@ANI) May 30, 2022