Viral Video: चर्च में घुसने से मना करने पर भड़के देसी टूरिस्ट, जमकर काटा बवाल, यूजर्स ने लगाई क्लास

Goa Viral Video: गोवा में चर्च के बाहर सुरक्षाकर्मियों से उदंडता से बर्ताव करते हुए एक देसी टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर (Twitter) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो क्लिप में दो देसी पर्यटक (2 Indian Tourist) गोवा के एक प्रसिद्ध पुराने चर्च (Old Church) के बाहर हंगामा करते हुए दिख रहे हैं. दरअसल, चर्च के बंद होने के समय के बाद उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया. ये बात दोनों पर्यटकों को नागवार गुजरी और वे गुस्से में काफी आक्रामक हो गए. जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन वे उनके साथ भी गाली-गलौच पर उतर आए.

भारतीय ट्विटर ने पर्यटकों के व्यवहार और उनके अनावश्यक रूप से सड़कों पर अराजकता फ़ैलाने के लिए उनकी आलोचना की. वहीं, अधिकारियों का बचाव करते हुए उसने (ट्विटर) कहा कि वे लोग सिर्फ अपना काम कर रहे थे. इस वीडियो को एक टीवी पत्रकार हरमन गोम्स (@Herman_Gomes) ने शेयर किया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को गोवा में द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है.

बताया जा रहा है कि दोनों पर्यटक चर्च के बंद होने के समय के बाद वहां पहुंचे जिसकी वजह से उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया. इस पर दोनों पर्यटक भड़क गए. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स किसी को फोन कर रहा है और सुरक्षा गार्ड पर चिल्ला रहा है, वहीं, महिला पर्यटक गुस्से में एक गार्ड को चप्पल से मारते हुए दिख रही है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन दोनों की हर जगह आलोचना हो रही है.

Indian (read Desi) tourists creating a ruckus outside the most holiest church , at Old Goa.

The reason apparently was they wanted to barge in before the official visiting hours. #SlowClaps #Goa No shame at all. pic.twitter.com/3IZrQEOFNW

— HermanGomes_journo (@Herman_Gomes) March 11, 2023