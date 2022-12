तेलंगाना: चुनौतियों का सामना कर 2 ट्रांसजेंडर ने रचा इतिहास, सरकारी सेवा में शामिल होने वाले पहले डॉक्टर बने

हैदराबाद: तेलंगाना में दो ट्रांसजेंडर प्राची राठौड़ और रूथ जॉन पॉल इतिहास रचते हुए राज्य में सरकारी सेवा में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गए हैं. दोनों ट्रांसजेंडर डॉक्टर प्राची राठौड़ और रूथ जॉन पॉल ने हाल ही में सरकारी उस्मानिया जनरल अस्पताल (ओजीएच) में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है. सामाजिक कलंक और भेदभाव को याद करते हुए दोनों ने कहा कि उन्हें इसे बचपन से ही सहना पड़ा है और यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था.

दरअसल, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के सुपरीटेंडेंट डॉ. नागेंदर ने कहा कि स्मानिया अस्पताल में एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक स्थापित करने का प्रस्ताव था. इसके लिए 3 मेडिकल ऑफिसर के पद खाली थे. इन पदों पर 36 डॉक्टरों ने आवेदन किया था. इस पद के लिए हम ट्रांसजेंडर समुदाय और एचआईवी से प्रभावित मेडिकल प्रोफेशनल को प्राथमिकता देना चाहते थे. इस तरह हमने 3 डॉक्टरों की भर्ती की है; जिनमें 2 ट्रांसवुमेन हैं और 1 एचआईवी प्रभावित चिकित्सा अधिकारी है.

I feel great, this will be the first time a transgender will work for a government hospital. Feels great to treat patients without any gender difference, as their healthcare facilitator: Dr Prachi Rathod, Medical Officer, Osmania General Hospital (02.12) pic.twitter.com/K4cmmBWYfA

