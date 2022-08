केरल में UAE से लौटे जिस शख्स की हुई मौत, वह मंकीपाॅक्स वायरस से 2 बार हुआ था संक्रमित

त्रिवेंद्रमः केरल में मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीज की मौत के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. आधिकारिक सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया है कि मरने वाले मरीज का संयुक्त अरब अमीरात में मंकीपॉक्स के लिए टेस्ट हुआ था और उसका रिजल्ट पाॅजिटिव आया था. वह 22 जुलाई को यूएई से भारत पहुंचा था. उसके सैंपल की जांच हुई थी और 27 जुलाई को वह एक बार फिर मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा था कि त्रिशूर के 22 वर्षीय लड़के की मौत का कारण मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमण है, ऐसा शक है. वह यूएई में मंकीपॉक्स से संक्रमित पाया गया था और 21 जुलाई को भारत पहुंचा. यूएई छोड़ने से एक दिन पहले ही उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी. अब आधिकारिक सूत्रों ने कंफर्म किया है कि भारत पहुंचने के बाद हुई जांच में भी यह लड़का मंकीपाॅक्स संक्रमित पाया गया था. इसके बाद उसे त्रिशूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

The patient who died in Kerala had tested positive for Monkeypox in UAE. He arrived in India on 22nd July & was admitted to a hospital on 27th July after again testing positive for Monkeypox disease: Official sources

— ANI (@ANI) August 1, 2022