पहले ठाकरे और अब संजय राउत...सावरकर को लेकर राहुल पर हमलावर; कांग्रेस से आर-पार के मूड में है उद्धव सेना?

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने भी विरोध जताया है. संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय है. अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है. ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है. हम आपके साथ हैं लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणास्त्रोत हैं. वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को संजय राउत ने गलत बयान बताया है.

वीर सावरकर का नाम घसीटने की जरूरत नहीं हैः संजय राउत

संजय राउत ने कहा कि वह गांधी हैं, लेकिन सावरकर का नाम घसीटने की जरूरत नहीं है. सावरकर हमारी प्रेरणा हैं. हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर हैं. इसके अलावा जब संजय राउत से सवाल किया गया कि क्या वह इस मुद्दे पर दिल्ली में राहुल गांधी के साथ आमने-सामने बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से उनसे बात करने की कोशिश करूंगा. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था तो उसपर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मांगते हैं.

#WATCH | “Wrong statement. He’s a Gandhi but no need to drag Savarkar’s name. Savarkar is our inspiration. Inspiration behind our fight is Chhatrapati Shivaji Maharaj & Veer Savarkar,” says Sanjay Raut on Rahul Gandhi’s “My name isn’t Savarkar & Gandhi never apologises” remark pic.twitter.com/NEZpQYpf1m

— ANI (@ANI) March 27, 2023