नांदेड़. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर वर्ष 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को धोखा देने का आरोप लगाया. इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण, ट्रिपल तलाक और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी.

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यहां कहा, ‘मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र फडणवीस नेगोशिएशन करने गए थे, तब उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे. लेकिन जब परिणाम आ गया… एनडीए जीत गई… तो उन्होंने वादा तोड़ दिया और सत्ता के लिए कांग्रेस-एनसीपी की गोदी में बैठ गए.’

बता दें कि शिवसेना और बीजेपी ने वर्ष 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन से बाहर हो गई थी.

#WATCH | BJP believes that there should not be Muslim reservation as it is against the Constitution. Religion-based reservation should not happen. Uddhav Thackeray should make his stand clear on this: Union Home Minister Amit Shah in Maharashtra’s Nanded pic.twitter.com/FPaIjnYKaj

— ANI (@ANI) June 10, 2023