उद्धव सरकार के तख्तापलट पर बोले आदित्य ठाकरे- मेरे पिता बीमार थे तब 40 गद्दारों ने साजिश रची

मुंबई. शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने उद्धव ठाकरे नीत महा विकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार को गिराने के जिम्मेदार विधायकों को गद्दार करार दिया. महाराष्ट्र में हुए तख्तापलट को लेकर आदित्य ठाकरे ने शनिवार को News18 के टाउन हॉल कार्यक्रम में कहा, ‘यह समय था (जब उद्धव ठाकरे बीमार थे), जब 40 गद्दारों ने मेरे पिता के खिलाफ साजिश रची. इस तरह की गद्दारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी.’ इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वजह से हमें पता चला कि नेताओं के पास भी रीढ़ की हड्डी होती है.

आदित्य ठाकरे ने इसके साथ ही एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले शिवसेना विधायकों को लेकर कहा कि मेरा उनसे दो ही सवाल है. उन्होंने कहा, ‘हमन जब आपको सबकुछ दिया तो आपने हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंपा? और किसी लोकतंत्र में जैसा होता है आपने चुनाव का सामना करने के लिए अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया?’

“If someone has ambitions, pressures on them that can’t be spoken of in public, they will hop over”: Shiv Sena’s @AUThackeray on what led to crisis in Shiv Sena

Watch #CNNNews18Townhall LIVE now: https://t.co/z13U3QjoD8 | @Zakka_Jacob @vinivdvc #Mumbai #Maharashtra pic.twitter.com/YX2a8Slhgq

— News18 (@CNNnews18) September 10, 2022