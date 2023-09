हाइलाइट्स केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उदयनिधि के बयान पर कड़ा पलटवार किया है. स्मृति ईरानी ने कहा कि कुछ लोग सनातन को चुनौती दे रहे हैं.

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सनातन धर्म को मिटा देने वाले बयान को लेकर चल रहे विवाद पर कड़ा पलटवार किया है. स्मृति ईरानी ने कहा, ‘कुछ लोग सनातन को चुनौती दे रहे हैं. आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता.’ बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कुछ दिन पूर्व एक सभा में सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था. उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म को मिटा देने चाहिए. इस बयान के बाद देशभर में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया. हालांकि विवाद को बढ़ता देख तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस पर सफाई दी है. उन्होंने कहा, ‘मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है और हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं.’

इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन के बयान के पक्ष में नजर आए. जबकि एनडीए के नेताओं ने पुरजोर विरोध किया. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘सनातन की परीक्षा ली जा रही है. सनातन की परीक्षा ना लें. सहिष्णुता ही सनातन की सबसे बड़ा कुंजी है. सनातन धर्म को जाने बगैर, सनातन में राम जी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए. सनातन धर्म के सभी देवी-देवताओं के हाथों में कोई न कोई शस्त्र है.’

#WATCH | Delhi: On Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin’s Sanatan Dharma remark Union Minister Giriraj Singh says, “It has been five days since the Udhayanidhi Stalin’s statement…Rahul Gandhi, Nitish Kumar and Lalu Prasad Yadav are silent…When will they speak?…” pic.twitter.com/ruJwyHuZj1 — ANI (@ANI) September 7, 2023

तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “उदयनिधि स्टालिन के बयान को पांच दिन हो गए…राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव चुप हैं…कब बोलेंगे?”

#WATCH | Delhi: On ‘Sanatana Dharma’ row, BJP leader Ravi Shankar Prasad says “…The Indian Constitution have the images of Lord Ram, Krishna, Arjuna, Nataraja and Hanuman on it and the signatures of Dr Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, BR Ambedkar and others are also present… pic.twitter.com/pKkALFLyVh — ANI (@ANI) September 7, 2023

वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, “उन्होंने सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ उनके रुख को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं और उन्होंने एक झूठी कहानी फैलाई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि “उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया था.”

On Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin’s ‘Sanatana Dharma should be eradicated’, Tamil Nadu CM MK Stalin says “He expressed his views on Sanatan principles that discriminate against Scheduled Castes, Tribals, and Women, with no intention to offend any religion or religious… pic.twitter.com/pq2GP0esRp — ANI (@ANI) September 7, 2023

वहीं ‘सनातन धर्म’ विवाद पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, “भारतीय संविधान में भगवान राम, कृष्ण, अर्जुन, नटराज और हनुमान की तस्वीरें हैं और डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बीआर के हस्ताक्षर हैं. आंबेडकर और अन्य लोग भी संविधान में मौजूद हैं. ‘सनातन धर्म’ को संविधान में सम्मान दिया गया है.”

