विदेश मंत्रालय ने कहा- यूक्रेन से अब तक 20 हजार से ज्यादा लोग देश लौटे, अगले 24 घंटे में 16 उड़ानें निर्धारित

नई दिल्ली: यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध (Russia Ukraine War) को आज नौ दिन बीत चुके हैं. दोनों में कोई भी देश झुकने का नाम नहीं ले रहा है. रूस के तेज होते हमलों के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे लोगों वापस लाने ( Evacuation Operation Ganga) में पूरी ताकत लगा दी है. शुक्रवार यूक्रेन से निकासी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने बड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से अब तक 20 हजार से ज्यादा नागरिकों को देश लाया जा चुका है.

प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 48 उड़ाने अब तक यूक्रेन से लगभग 10,348 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों की वापसी का काम तेजी से हो रहा है और अगले 24 घंटे में 16 उड़ाने निर्धारित हैं. इन उड़ानों में वायु सेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी शामिल है.

