VIDEO: यूक्रेन में फंसी छात्रा का हाथ पकड़कर सिंधिया ने प्लेन में बैठाया, फिर पूछ लिया ये सवाल

नई दिल्ली. विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) रूस के हमले के बाद यूक्रेन (Russia-Ukraine War) में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में हैं. सिंधिया यहां यूक्रेन से पहुंच रहे भारतीय छात्रों को पूरी सहायता मुहैया करा रहे हैं. साथ ही उन्हें बिना किसी रुकावट के सुरक्षित भारत के लिए रवाना कर रहे हैं. बुखारेस्ट से सिंधिया का छात्रों की मदद करते हुए ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिससे साफ दिख रहा है कि छात्रों को बिना किसी परेशानी के वापस भेजने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में सिंधिया एक घायल छात्रा को हाथ पकड़कर विमान की सीट तक लाते हुए दिख रहे हैं. बता दें ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम किया जा रहा है. इस वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट में फंसी सृष्टि नाम की इस छात्रा का हाथ पकड़कर उसे उसकी सीट तक लेकर आते दिख रहे हैं. सृष्टि के पैर में चोट आई है जिसके कारण उन्हें चलने-फिरने में परेशानी न हो इसके लिए सिंधिया उनकी मदद कर रहे हैं.

#WATCH| Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia ushered Srishti, an Indian national stranded in Ukraine to front row&asked fellow passengers to take care of her. She had a ligament tear&was stuck in Bucharest, she met the minister last night during #OperationGanga pic.twitter.com/yU8O1zTVdb

— ANI (@ANI) March 2, 2022