नई दिल्ली. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने गुरुवार को कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) पर उस बयान को लेकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने भारत पर उनके देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है. कनाडाई एनएसए ने भारत पर उनके देश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रूस, चीन और ईरान जैसे आधिकारिक राष्ट्रों की लीग में खड़ा कर दिया था. कनाडा के एनएसए की तरफ से लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘मेरे दिमाग में जो मुहावरा आया वह था, उल्टा चोर कोतवाल को दांते…’

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के एनएसए जॉडी थॉमस ने शुक्रवार को कहा था, ‘जब मैं विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करती हूं, तो अब मैं कई राज्य और गैर-राज्य प्रतिनिधियों के बारे में बताती हूं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसमें रूस, ईरान, भारत शामिल हैं. जो राष्ट्र इन मुद्दों पर सबसे अधिक सामने आता है, और यह किसी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह चीन है.’

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar says, “The phrase which came to my mind was ‘Ulta chor kotwal ko daante…” as he responds to a question about comments by Canada’s NSA that India interferes in Canada’s domestic politics. pic.twitter.com/Sdq7bx4xHH

— ANI (@ANI) June 8, 2023