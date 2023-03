कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए... सता रहा एनकाउंटर का डर? साए की तरह काफिले के साथ चल रही है अतीक की बहन

नई दिल्ली. माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट में पेशी के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है. अतीक को प्रयागराज ला रही यूपी पुलिस के काफिले में दो वज्र वाहनों के साथ पुलिस की छह गाड़ियां हैं. काफिले के साथ राजस्थान से अतीक की बहन भी चल रही है. अतीक की बहन के साथ अतीक की भांजियां भी कार में मौजूद हैं. उनकी बहन के अनुसार वह अतीक की सुरक्षा के लिहाज से काफिले के साथ चल रहे हैं.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी राजस्थान से काफिले का पीछा कर रही है. झांसी पुलिस लाइन में जब थोड़ी देर काफिला रुका तो मीडियाकर्मियों ने उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछा. इस दौरान आयशा नूरी ने अपना नाम बताया. साथ ही उन्होंने कहा, ‘हम हर फैसला मानने को तैयार हैं. हम उनकी (अतीक अहमद) सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. हम राजस्थान से काफिले के साथ चल रहे हैं.’

#WATCH | Jhansi, UP: We are ready to accept all the judgement. We are worried about his (Atiq Ahmed) safety. We are following him from Rajasthan: Ayesha Noori, Atiq Ahmed’s sister pic.twitter.com/tRZx3Mhn2v

