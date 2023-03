एयर इंडिया की फिर हुई किरकिरी, यूएन डिप्लोमेट ने टूटी सीट, कॉकरोच और खराब सर्विस को लेकर लगाई क्लास

Air India News: एक बार फिर एयर इंडिया गलत कारणों से सुर्खियों में है. संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने एयरलाइन को उसकी बेहद खराब सेवाओं के लिए फटकार लगाई है. दरअसल, अधिकारी न्यूयॉर्क के जेएफके (JFK) एयरपोर्ट से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, तब वह फ्लाइट के दौरान कॉकरोच मिलने, टूटी हुई सीट, खराब सर्विस, कॉल बटन न होने और कोई मनोरंजन की सुविधा से होने से हैरान हो गए. सबूत के तौर पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कॉकरोच और टूटी हुई सीट की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट से न्यूयॉर्क के जेएफके (JFK) एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहे यूएन के राजनयिक गुरप्रीत ने अपने ट्विटर हैंडल @Gurpreet13hee13 पर लिखा, ‘संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक के रूप में, मैंने दुनिया भर में उड़ान भरी है, लेकिन एयर इंडिया 102 जेएफके से दिल्ली तक का मेरा सबसे खराब उड़ान अनुभव था: टूटी हुई सीटें, कोई मनोरंजन/कॉल बटन/पढ़ने की रोशनी नहीं, और तिलचट्टे! जहरीला स्प्रे, कस्टमर केयर की उपेक्षा!’ उन्होंने अपने ट्वीट में एयर इंडिया के साथ-साथ टाटा ग्रुप को भी टैग किया है. राजनयिक के ट्वीट के बाद मानो ट्विटर पर कमेंट की तो बाढ़ ही आ गई, लोगों ने एयर इंडिया के फ्लाइट के अपने अनुभवों को शेयर करना शुरू कर दिया.

As a UN diplomat, I’ve flown worldwide, but Air India 102 JFK to Delhi was my worst flight experience: broken seats, no entertainment/call buttons/reading lights, and cockroaches! Poison spray. Disregard for customer care! #airtravelnightmare #AirIndia #TataGroup pic.twitter.com/5UcBCzSaoZ

