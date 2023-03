बेरोजगारी से परेशान शख्स ने फैलाई बम की अफवाह, जेल में खाना मिलने का था भरोसा, गिरफ्तार

हाइलाइट्स कोयंबटूर के एक बेरोजगार व्यक्ति को बम विस्फोट के खतरे की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया शनिवार रात इरोड पुलिस ने कुमार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जेल में भोजन मिलने के लालच में आरोपी ने दी थी बम विस्फोट की झूठी खबर

चेन्नई. तमिलनाडु में कोयंबटूर के एक 34 वर्षीय बेरोजगार व्यक्ति को कुछ दिन पहले बम विस्फोट (Fake Bomb Call) के खतरे की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस को फोन करके इरोड में रेलवे स्टेशन (Erod Railway Station) और मुख्य बस अड्डे पर बम होने की फर्जी सूचना दी थी.

अपनी गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से पुलिस को बताया कि वह गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने अधिकारियों को इस योजना के साथ फोन किया कि अपराध के लिए सलाखों के पीछे डालने के बाद उसे नियमित भोजन मिलेगा (Fake call for getting food in jail). पुलिस के अनुसार, उन्हें कुछ दिन पहले चेन्नई के पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक फोन आया, जिसने इरोड पुलिस को शहर के मुख्य बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खरीदारी बाजारों में सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिए सतर्क किया था.

इरोड पुलिस ने इरोड रेलवे स्टेशन, इरोड नगर निगम बस स्टैंड और बाजार क्षेत्र में पूरी तरह से जांच की. लेकिन, कुछ भी नहीं मिला और इसे केवल एक अफवाह बताया. कॉल रिकॉर्ड की पुष्टि करने पर पुलिस ने पाया कि कॉल करने वाला कोयंबटूर जिले के मेट्टुपालयम का रहने वाला संतोष कुमार है. शनिवार रात इरोड पुलिस ने कुमार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की.

पुलिस ने बताया कि कुमार ने 2019 और 2021 में इसी तरह फोन कॉल के जरिये फर्जी सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि कुमार का बयान दर्ज किए जाने के बाद उसे रविवार को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

