नई दिल्ली: भारत आज हर क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. भारत के लिए जी-20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है. आगामी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है. पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं. वहीं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य को लेकर UNICEF ने भारत की जमकर तारीफ की है. विशेष रूप से टीकाकरण कवरेज को लेकर UNICEF ने भारत की तारीफ की है.

यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मेककेफरी ने भारत की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, ‘भारत विशेष रूप से टीकाकरण कवरेज और मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के मामले में अग्रणी रहा है. जी-20 द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं, विशेष रूप से बच्चों और माताओं के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और समर्थ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती हैं.’

India has been a leader, especially for vaccination coverage and a robust healthcare infrastructure.

Commitments made by @g20org pave the way for a strong and resilient Primary Healthcare System to achieve Universal Health Coverage, especially for children and mothers. pic.twitter.com/lQ4uoxFkr1

— Cynthia McCaffrey (@UNICEFIndiaRep) August 25, 2023