नई दिल्ली: पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की पुरजोर वकालत की. पीएम के बयान से इस बात को और बल मिला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार यूसीसी बिल संसद में पेश कर सकती है. इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी पर दिए गए बयान को भाजपा की मुख्य मुद्दों से जतना का ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताकर आलोचना की है. वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि पीएम द्वारा राष्ट्र और परिवार की तुलना करना और उनको एक ही पलड़े में तौलना बेमानी है. समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि क्या एक ही परिवार में दो तरह के नियम चल सकते हैं?

पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए राष्ट्र की तुलना परिवार से की. हालांकि, कुछ अर्थों में राष्ट्र और परिवार की तुलना सच लग सकती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है. एक परिवार खून के रिश्तों से एक सूत्र में बंधा होता है. एक राष्ट्र को संविधान द्वारा एक साथ लाया जाता है, जो एक राजनीतिक-कानूनी दस्तावेज है. यहां तक कि एक परिवार में भी विविधता होती है. भारत के संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता को मान्यता दी है. यूसीसी एक आकांक्षा हैण् इसे एजेंडा.संचालित बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता.’

