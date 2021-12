कृषि कानून वापस लाने के कथित बयान पर कृषि मंत्री ने दी सफाई, बोले- यह नहीं कहा... बिल्कुल गलत है

नई दिल्ली. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने अपनी टिप्पणी पर उस सफाई दी है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सरकार फिर कृषि कानून (Farm Laws In india)वापस लाएगी. तोमर ने कहा- ‘मैं कभी यह कहा ही नहीं.’ समाचार एजेंसी ANI के अनुसार तोमर ने कहा कि ‘मैंने यह कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे. अपरिहार्य कारणों से हम लोगों ने उन्हें वापस लिया है. ‘कृषि से जुड़े नए मसौदे के सवाल पर तोमर ने कहा- ‘यह नहीं कहा… बिल्कुल गलत प्रचार है.’

इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा था कि देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने के बावजूद सरकार निराश नहीं है.

#WATCH | “I never said that,” said Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on his reported remarks alluding that Govt will again bring farm laws (25.12) pic.twitter.com/kHNt9xrYXF

— ANI (@ANI) December 26, 2021