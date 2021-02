आम बजट 2020-21: इन 6 स्तंभों पर टिका है देश का बजट, सरकार ने स्वास्थ्य को रखा सबसे पहले

भारत में आम बजट (Union Budget) पेश किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण देना शुरू कर दिया है. इस दौरान उन्होंने बजट के स्वरूप का भी जिक्र किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट 6 स्तंभों पर आधारित होगा. खास बात है कि आम बजट 2020-21 के दौरान कई खास बदलाव किए गए हैं. इस बार यह प्रक्रिया पेपरलेस यानि डिजिटल (Digital Budget) होगी. सीतारमण टैब के जरिए बजट पेश करेंगी.वित्त मंत्री ने बजट के 6 स्तंभों (Budget on 6 Pillars) की घोषणा की है. इन स्तंभों में स्वास्थ्य-भलाई (Health and well-being), भौतिक-वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर (Physical and financial capital and infra), समावेशी विकास (Inclusive development), मानव पूंजी (Human capital), नवाचार और अनुसंधान और विकास (Innovation and Research & Development), न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन (Minimum government and maximum governance) शामिल हैं. हालांकि, कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बजट के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है.अब तक हुए भाषण में वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस टीकाकरण पर काफी जोर दिया है. उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 2,38 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 135 फीसदी ज्यादा. वित्त मंत्री ने कहा कि वैक्सीन टीकाकरण पर 35 हजार करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. अगर जरूरत पड़ी तो और आवंटित किया जाएगा.इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को लेकर भी बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा 'आज भारत के पास 2 टीके उपलब्ध हैं और उसने न केवल अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि 100 या उससे अधिक देशों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है. जल्द ही 2 और टीके भी मिलने की उम्मीद है.' फिलहाल भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को पाबंदियों के साथ आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है.