काला धन भारत वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है मोदी सरकार, वित्त मंत्री ने किया खुलासा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharama ) ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट (Union Budget 2022) पेश किया बजट पेश करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए. वित्त मंत्री से जब काले धन की वापसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मु्द्दे पर विदेशों के बैंकों के साथ बातचीत जारी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि काले धन की वापसी को लेकर 2018 के बाद से ही विदेशों के द्वारा जानकारी साझा की जा रही है. उन्होंने बताया कि विदेशी खातों में जो भी पैसा पड़ा है उसको वापस लाने के लिए विदेशों की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने जोर दे कर कहा कि हम देश से बाहर मौजूद हर एक खाते की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं.

#WATCH | After 2018, information is being shared on black money by foreign countries. On bases of this info, we’re working account by account for black money to be brought. NPAs in banks are coming down, banks getting the money back of those who’ve fled country: FM N Sitharaman pic.twitter.com/lmLKzyXKZn

