Budget 2023: सिगरेट के दाम में लगी आग, स्मोकर्स बोले-'सह लेंगे थोड़ा', सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

Budget 2023: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश का यूनियन बजट (Union Budget) पेश किया. उन्होंने सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) में 16% की वृद्धि की घोषणा की. तम्बाकू वस्तुओं पर लगाए गए सीमा शुल्क में भारी वृद्धि के कारण भारत में धूम्रपान अब महंगा हो जायेगा. वित्त मंत्री द्वारा तंबाकू उत्पादों पर टैक्स की घोषणा के बाद ट्विटर पर मानों फनी मिम्स की तो बाढ़ ही आ गई. सिगरेट के दाम बढ़ते ही नेटिजन्स ने तरह तरह के मिम्स और जोक बना कर ट्विटर पर शेयर करने लगे.

अधिकतर मिम्स फ़िल्मी डायलागों और दृश्यों से था. आईये आपको कुछ मजेदार ट्वीट के मिम्स दिखाते हैं-

All smokers right now pic.twitter.com/N2gGwgSON2

Indian smokers covering up the ground after watching the increased custom duty implemented on #cigarettes #Budget2023 #incometax pic.twitter.com/W4pjnLJBdX

— Membooda (@memebooda) February 1, 2023