नई दिल्ली. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज ग्रेटर नोएडा के सुत्याना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ग्रुप सेंटर पहुंचकर चार करोड़वां पौधा लगाया. गृहमंत्री अमित शाह ने यह पौधारोपण अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान के तहत किया है. इसके बाद उन्होंने सीएपीएफ के 8 परिसरों में नवनिर्मित 15 भवनों का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों व लोगों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ‘जब हम एक पेड़ लगाते हैं, तो हम नई पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं. हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने की आवश्यकता है.’

#WATCH | “When we plant a tree, we are making arrangements for oxygen for new generations…we need to plant as many trees as possible and reduce the production of carbon dioxide…”: Union Home Minister Amit Shah at Central Reserve Police Force (CRPF) Group Centre in Uttar… pic.twitter.com/E560uKnWZZ

