कच्छ. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ स्थित कोटेश्वर में शनिवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के मूरिंग प्लेस (Mooring Place) के शिलान्यास सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमिपूजन किया. यह सेंटर बीएसएफ की पेट्रोलिंग बोट सुरक्षा को और मजबूत करेगा. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह वे देश की सुरक्षा कर रहे हैं उसी तरह मोदी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिये इन जवानों के परिवार की सुरक्षा कर रही है.

अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में कोटेश्वर में शुरू की गई इन परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, ’28 किलोमीटर लंबी रोड का उद्घाटन दुआ है, टावर का भी उद्घाटन हुआ है… यहां हाई रिजोल्यूशन कैमरे पाकिस्तान की छोटी से छोटी हरकतों पर नजर रखेंगे. इससे पूरे गुजरात बार्डर पर पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित होगी.’

August 12, 2023